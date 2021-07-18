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18июля
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сегодня, 12:00 3

В соцсетях опубликовали кинохронику Благовещенска в 1982 году

На кадрах исторической съемки можно увидеть универмаг, микрорайон и троллейбусы

В соцсетях опубликовали кинохронику Благовещенска в 1982 году
Фото: sergey_denisenko_

В Tik-Tok в аккаунте «Человек мира» опубликовали ролик, снятый в 1982 году. На кадрах «старого» Благовещенска можно увить город, которому вот-вот исполнится 125 лет.

Закадровый голос, с ностальгически-приятным тембром, рассказывает о том, какой Благовещенск современный город.

— Зелёными скверами, кварталами этажей выходит к Амуру пограничный город России. В будущем году Благовещенск отметит своё 125-летие. Отметит, как крупный индустриальный и культурный центр Дальнего Востока, – рассказывает зрителям диктор на фоне видеонарезки с кадрами Благовещенска

Выставочный центр, универмаг и микрорайон, стадион и гостиница – выглядят так знакомо и в тоже время непривычно. А вы нашли знакомые улицы в этом видео?

Отметим, что в комментариях к ролику много восторженных отзывов: «Очень интересно!»; «Блин, слёзы льются! Мой родной город»; «О, класс, родной город».

Просмотров всего: 969

#интернет #история

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    3 часа назад

    Класс.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Хороший ролик

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Диктор не эпохальный

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