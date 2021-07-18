В соцсетях опубликовали кинохронику Благовещенска в 1982 году

Фото: sergey_denisenko_

В Tik-Tok в аккаунте «Человек мира» опубликовали ролик, снятый в 1982 году. На кадрах «старого» Благовещенска можно увить город, которому вот-вот исполнится 125 лет.

Закадровый голос, с ностальгически-приятным тембром, рассказывает о том, какой Благовещенск современный город.

— Зелёными скверами, кварталами этажей выходит к Амуру пограничный город России. В будущем году Благовещенск отметит своё 125-летие. Отметит, как крупный индустриальный и культурный центр Дальнего Востока, – рассказывает зрителям диктор на фоне видеонарезки с кадрами Благовещенска

Выставочный центр, универмаг и микрорайон, стадион и гостиница – выглядят так знакомо и в тоже время непривычно. А вы нашли знакомые улицы в этом видео?

Отметим, что в комментариях к ролику много восторженных отзывов: «Очень интересно!»; «Блин, слёзы льются! Мой родной город»; «О, класс, родной город».