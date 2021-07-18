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18июля
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сегодня, 11:30 0

Очередной пуск с Байконура запланирован на 21 июля

Ракету-носитель «Протон-М» уже установили на стартовый стол

Очередной пуск с Байконура запланирован на 21 июля
Фото: roscosmos.ru

В среду, 21 июля, с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М». Вывоз ракеты на стартовый стол уже произведен. В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что эта ракета доставит на МКС новый модуль «Наука».

— Наука – научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической̆ станции, разработанный РКК «Энергия» совместно с Космическим Центром Хруничева в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС, – пояснили в Роскосмосе.

Старт ракеты запланирован на 17:58 по Москве (23:58 – время амурское). За пуском можно будет наблюдать на официальном youtube-канале компании.

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#космодром #космос

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