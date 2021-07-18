Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 4

Предварительной причиной столкновения поездов в Амурской области назвали сердечный приступ у одного из машинистов

Компания -перевозчик пообещала оказать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии

Предварительной причиной столкновения поездов в Амурской области назвали сердечный приступ у одного из машинистов
Фото: amurskiespasateli

Сегодня, 18 июля, стала известна предварительная причина столкновения двух поездов на севере Амурской области. По информации компании «Эльгауголь» у одного из машинистов произошёл сердечный приступ.

— Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста, – указано в сообщении компании, которое привело ТАСС.

В «Эльгауголь» добавили, что ведётся работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов.

Напомним, что тела двух погибших в результате столкновения поездов уже извлекли из-под груды металла.

фото: amurskiespasateli

Кроме того, в пресс-службе компании заявили о готовности помочь семьям пострадавших.

— «Эльгауголь» приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Компания окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе материальную, – привело сообщение перевозчика ТАСС.

Как добавили в компании, двух пострадавших доставили в Верхний Улак и ожидают санавиацию.

Просмотров всего: 1287

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

На месте крушения поездов в Амурской области нашли тело одного из пропавших без вести
Происшествия 1

В Завитинске мужчина попал под поезд
Происшествия

Пострадавшие в столкновении поездов на севере Амурской области находятся в больнице
Происшествия

Из-за лесных пожаров в Якутске временно приостановлено авиасообщение
Комментарии
Показать все (4)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    Не надо спешить с предположениями. Это не профессионально и не этично. Тем более тиражировать в СМИ.

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    4 часа назад

    Ссылки в тексте не доступны

  • mashiner009

    mashiner009
    2 часа назад

    Жаль ребят , знал лично ... Нынешнее начальство людоеды ..

  • Nifashev

    Nifashev
    38 минут назад

    Поезда столкнулись лоб в лоб? А как они вообще оказались на одной колее при встречном движении? Из-за сердечного приступа у машиниста?

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь