Предварительной причиной столкновения поездов в Амурской области назвали сердечный приступ у одного из машинистов
Компания -перевозчик пообещала оказать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии
Сегодня, 18 июля, стала известна предварительная причина столкновения двух поездов на севере Амурской области. По информации компании «Эльгауголь» у одного из машинистов произошёл сердечный приступ.
— Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста, – указано в сообщении компании, которое привело ТАСС.
В «Эльгауголь» добавили, что ведётся работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов.
Напомним, что тела двух погибших в результате столкновения поездов уже извлекли из-под груды металла.
фото: amurskiespasateli
Кроме того, в пресс-службе компании заявили о готовности помочь семьям пострадавших.
— «Эльгауголь» приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Компания окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе материальную, – привело сообщение перевозчика ТАСС.
Как добавили в компании, двух пострадавших доставили в Верхний Улак и ожидают санавиацию.
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