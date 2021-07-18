Предварительной причиной столкновения поездов в Амурской области назвали сердечный приступ у одного из машинистов

Фото: amurskiespasateli

— Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста, – указано в сообщении компании, которое привело ТАСС.

В «Эльгауголь» добавили, что ведётся работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов.

Напомним, что тела двух погибших в результате столкновения поездов уже извлекли из-под груды металла.

фото: amurskiespasateli

Кроме того, в пресс-службе компании заявили о готовности помочь семьям пострадавших.

— «Эльгауголь» приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Компания окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе материальную, – привело сообщение перевозчика ТАСС.

Как добавили в компании, двух пострадавших доставили в Верхний Улак и ожидают санавиацию.