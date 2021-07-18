Уникальные проекты презентовали во второй день рождения Благовещенска

В субботу, 17 июля. в городском парке презентовали уникальные проекты, посвящённые истории Благовещенска. Библиотеки города развернули большой шатер, где провели сразу несколько презентаций, рассказали в управлении культуры города.

Один из проектов – обновлённое издание путеводителя «Музеи Благовещенска». Если в прошлом издании в него вошли 44 музея, то в обновлённый каталог добавили 61 музейное пространство. Именно столько их сейчас в областной столице, заверили авторы-составители руководитель центра «Народный музей» Елена Пастухова и специалист Наталья Кравченко.

Также в шатре провели презентацию подарочного издания «Почетные граждане Благовещенска». В набор открыток вошло 67 карточек с краткими сведениями о почётных гражданах города, которые получили это звание с 1890 по 2021 год. Это купцы, учителя, врачи, строители, учёные и общественные деятели. С помощью QR-кода на обложке можно подробно прочитать про каждого из них. над созданием издания трудилась целая команда – историки, краеведы, сотрудники библиотек и специалисты городского дома культуры.

Следующий проект – «Самый-самый дружный Благовещенск» стал международным. В честь 880-летнего юбилея поэта Низами Гянджиева сотрудники центральной библиотеки представили совместный проект с библиотекой Баку. В шатре читали стихи на азербайджанском языке, и включали записи стихотворений на русском языке, которые прислали юные читатели из Баку.

У посетителей шатра была возможность познакомиться с проектом строительства православного храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Кстати, проект выиграл грант на конкурсе «Православная инициатива» в 2021 году.

Ещё благовещенцев знакомили с национальной литературой и творчеством художника Наталии Некоз, которая представила выставку портретов под названием «Национальные истоки красоты».