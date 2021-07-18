Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:15 0

Шахматного дня в «Доме Саяпина» в Благовещенске не будет

Мероприятие решили отменить

Шахматного дня в «Доме Саяпина» в Благовещенске не будет
Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 юля, в музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» должно было состояться мероприятие «Ход конём». Но, как сообщили корреспонденту Амур.инфо представители организаторов, мероприятие пришлось отменить.

Напомним, что в программа включала в себя мастер-классы, лекции, интересные тематические музейные экспонаты. «Ход конем» был посвящен Международному дню шахмат. Он отмечается 20 июля.

Отметим, что всплеск интереса к шахматам в мере произошел после выхода на известной стриминговой платформе мини-сериала «Ход королевы». Он получил высокие оценки как кинокритиков, так и зрителей.

Просмотров всего: 123

#история #образование

распечатать


Общество 3

В соцсетях опубликовали кинохронику Благовещенска в 1982 году
Общество

Без шаблонов и стандартов: как в Приамурье развивают таланты одаренных детей
Общество

На вершине Город-Макит в Селемджинском районе установили барельеф Федосеева

Общество 1

В амурском Албазино стартовал новый сезон археологических раскопок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь