Шахматного дня в «Доме Саяпина» в Благовещенске не будет

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Сегодня, 18 юля, в музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» должно было состояться мероприятие «Ход конём». Но, как сообщили корреспонденту Амур.инфо представители организаторов, мероприятие пришлось отменить.

Напомним, что в программа включала в себя мастер-классы, лекции, интересные тематические музейные экспонаты. «Ход конем» был посвящен Международному дню шахмат. Он отмечается 20 июля.

Отметим, что всплеск интереса к шахматам в мере произошел после выхода на известной стриминговой платформе мини-сериала «Ход королевы». Он получил высокие оценки как кинокритиков, так и зрителей.