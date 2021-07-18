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18июля
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сегодня, 10:00 1

Семьи с двумя детьми и более хотят освободить от уплаты налога с продажи квартир

Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин

Семьи с двумя детьми и более хотят освободить от уплаты налога с продажи квартир
Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин дал поручение Госдуме и правительству России изменить законодательство в части оплаты налога с продажи квартир, а именно – освободить от его уплаты семьи, в которых есть два и более детей. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Решение, об отмене налога на продажу квартир для семей с двумя и более детьми было принято после XX съезда партии «Единая Россия».

— Правительству совместно с Государственной Думой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, – поручил Владимир Путин.

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#дети #недвижимость #российская власть

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    Вот так поручение) на съезде партии ЕР, дают поручения Государственной думе.

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