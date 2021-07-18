Семьи с двумя детьми и более хотят освободить от уплаты налога с продажи квартир

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Президент Владимир Путин дал поручение Госдуме и правительству России изменить законодательство в части оплаты налога с продажи квартир, а именно – освободить от его уплаты семьи, в которых есть два и более детей. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Решение, об отмене налога на продажу квартир для семей с двумя и более детьми было принято после XX съезда партии «Единая Россия».

— Правительству совместно с Государственной Думой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, – поручил Владимир Путин.