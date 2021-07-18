Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:15 0

В Хэйхэ возобновили строительство терминала канатной дороги

Вода ушла с острова

В Хэйхэ возобновили строительство терминала канатной дороги
Фото: телевидение Хэйхэ

В китайском городе Хэйхэ возобновили строительство терминала трансграничной канатной дороги, сообщает Biang.ru со ссылкой на городское телевидение. Ущерб, который нанёс паводок зоне строительства, оценили в четыре миллиона юаней.

— На данный момент на месте строительства работает около 100 человек. Мы надеемся, что постепенно мы увеличим количество работающих на стройке до 180 человек, чтобы ускорить строительство, – сообщил ответственный за строительство проекта строительной компании 16-го управления Китайской железнодорожной корпорации Ван Линьмин.

Напомним, в конце июня стройплощадка оказалась под водой во время паводка.

Просмотров всего: 232

#большая вода #Китай #строительство #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Предварительной причиной столкновения поездов в Амурской области назвали сердечный приступ у одного из машинистов
Происшествия

В Амурской области спасатели извлекли тела погибших в железнодорожной катастрофе
Происшествия 7

В Амурской области столкнулись два поезда
Общество

В Амурской области снова подтапливает Норск
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь