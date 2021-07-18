В Хэйхэ возобновили строительство терминала канатной дороги
Вода ушла с острова
В китайском городе Хэйхэ возобновили строительство терминала трансграничной канатной дороги, сообщает Biang.ru со ссылкой на городское телевидение. Ущерб, который нанёс паводок зоне строительства, оценили в четыре миллиона юаней.
— На данный момент на месте строительства работает около 100 человек. Мы надеемся, что постепенно мы увеличим количество работающих на стройке до 180 человек, чтобы ускорить строительство, – сообщил ответственный за строительство проекта строительной компании 16-го управления Китайской железнодорожной корпорации Ван Линьмин.
Напомним, в конце июня стройплощадка оказалась под водой во время паводка.
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