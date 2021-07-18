В Амурской области спасатели извлекли тела погибших в железнодорожной катастрофе

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

По предварительной информации, погибли два человека, ещё трое – пострадали. Раненые находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак. Местонахождение ещё двоих мужчин остается неизвестным.

Сегодня, 18 июля, работы по поиску и деблокированию людей продолжатся.