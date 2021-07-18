В Амурской области спасатели извлекли тела погибших в железнодорожной катастрофе
Количество пострадавших увеличилось до трёх
Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности продолжают работать на месте железнодорожной катастрофы в Зейском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 21:40 17 июля с помощью гидравлического инструмента специалисты извлекли из груды искорёженного металла одного погибшего мужчину, в 22:10 – второго.
По предварительной информации, погибли два человека, ещё трое – пострадали. Раненые находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак. Местонахождение ещё двоих мужчин остается неизвестным.
Сегодня, 18 июля, работы по поиску и деблокированию людей продолжатся.
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