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сегодня, 08:36 0

В Амурской области спасатели извлекли тела погибших в железнодорожной катастрофе

Количество пострадавших увеличилось до трёх

В Амурской области спасатели извлекли тела погибших в железнодорожной катастрофе
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности продолжают работать на месте железнодорожной катастрофы в Зейском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 21:40 17 июля с помощью гидравлического инструмента специалисты извлекли из груды искорёженного металла одного погибшего мужчину, в 22:10 – второго.

По предварительной информации, погибли два человека, ещё трое – пострадали. Раненые находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак. Местонахождение ещё двоих мужчин остается неизвестным.

Сегодня, 18 июля, работы по поиску и деблокированию людей продолжатся.

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#происшествия #транспорт

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