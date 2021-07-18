Амурского школьника избили в летнем лагере

Второго июня жительница села Козьмодемьяновка в Тамбовском районе, отправила своего тринадцатилетнего сына на отдых в лагерь отдыха «Белые горы». Семнадцатого июня, за неделю до конца смены, сын позвонил домой и рассказал об угрозах сверстников в свой адрес.

По словам подростка, поводом для ссоры между детьми стала раздача мобильного интернета с телефона пострадавшего. После того как у 13-летнего мальчика закончились деньги на телефоне, сверстники, уже привыкшие к онлайну, начали требовать от него чтобы он позвонил матери и попросил денег на счёт. После получения отказа, напряженность в детском коллективе начала расти. В конце концов, чтобы исключить повод для травли ребёнок сам разбил телефон.

— Двое детей доводили сына до нервного срыва в течении недели. Мой ребёнок имеет особенности развития и очень тяжело реагирует на кофликты. 22 июня я встретила сына и сразу заметила на его плечах синяки. Позже стали разбирать сумку. В ней не оказалось половины вещей. Постепенно отойдя от шока, сын начал рассказывать, о том, что с ним произошло. Как только я всё выяснила, в тот же день мы поехали снимать побои и писать заявление в полицию, - сообщает женщина.

В полиции заявление приняли и через некоторое время передали в Бурейский отдел, по месту нахождения лагеря отдыха.

— В настоящее время проводится проверка, отпрашивается персонал, выясняются причастные лица. Уточняется информация по всем изложенным в заявлении обстоятельствам, – сообщили в пресс службе Управления МВД Амурской области.

Между тем, руководство лагеря «Белые горы» сообщило что не знает о произошедшем.

— Если в полиции есть заявление, то оно будет рассмотрено в установленном порядке. Мы во всём разберёмся, – пообещали в руководстве детского учреждения.