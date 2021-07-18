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18июля
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сегодня, 11:00 3

Амурского школьника избили в летнем лагере

Ребёнок лишился очков, телефона и половины личных вещей

Амурского школьника избили в летнем лагере
Фото: belgor.su

Второго июня жительница села Козьмодемьяновка в Тамбовском районе, отправила своего тринадцатилетнего сына на отдых в лагерь отдыха «Белые горы». Семнадцатого июня, за неделю до конца смены, сын позвонил домой и рассказал об угрозах сверстников в свой адрес.

По словам подростка, поводом для ссоры между детьми стала раздача мобильного интернета с телефона пострадавшего. После того как у 13-летнего мальчика закончились деньги на телефоне, сверстники, уже привыкшие к онлайну, начали требовать от него чтобы он позвонил матери и попросил денег на счёт. После получения отказа, напряженность в детском коллективе начала расти. В конце концов, чтобы исключить повод для травли ребёнок сам разбил телефон.

— Двое детей доводили сына до нервного срыва в течении недели. Мой ребёнок имеет особенности развития и очень тяжело реагирует на кофликты. 22 июня я встретила сына и сразу заметила на его плечах синяки. Позже стали разбирать сумку. В ней не оказалось половины вещей. Постепенно отойдя от шока, сын начал рассказывать, о том, что с ним произошло. Как только я всё выяснила, в тот же день мы поехали снимать побои и писать заявление в полицию, - сообщает женщина.

В полиции заявление приняли и через некоторое время передали в Бурейский отдел, по месту нахождения лагеря отдыха.

— В настоящее время проводится проверка, отпрашивается персонал, выясняются причастные лица. Уточняется информация по всем изложенным в заявлении обстоятельствам, – сообщили в пресс службе Управления МВД Амурской области.

Между тем, руководство лагеря «Белые горы» сообщило что не знает о произошедшем.

— Если в полиции есть заявление, то оно будет рассмотрено в установленном порядке. Мы во всём разберёмся, – пообещали в руководстве детского учреждения.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    В отряде по всей видимости нет ни воспитателя, ни вожатого. В первую очередь разбираться надо родителям этих "воспитанных" деток. Жаль ребенка.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Мда, отдохнул....воспитатели спали

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Наказать родителей пиздюков.

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