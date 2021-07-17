На место столкновения поездов в район ветки Улак-Эльга вылетели спасатели

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Обновлено: 22:02



Сегодня, 17 июля, из Зеи на место столкновения грузовых поездов вылетели спасатели. В районе железнодорожной ветки Улак-Эльга была сильная задымлённость, поэтому сотрудники высадились с вертолёта Ми-8. Сейчас они вместе с медиками добираются до места на автомобиле.

По прибытию спасатели сразу приступят к аварийно-спасательным работам. У них есть всё необходимое оборудование: два комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезы, бензопилы и ручные инструменты.

По предварительной информации, в результате аварии погибло два человека и ещё несколько пострадали.