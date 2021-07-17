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17июля
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сегодня, 19:07 3

На место столкновения поездов в район ветки Улак-Эльга вылетели спасатели

Из-за сильной задымлённости вертолёт приземлился в посёлке Горном

На место столкновения поездов в район ветки Улак-Эльга вылетели спасатели
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Обновлено: 22:02

Сегодня, 17 июля, из Зеи на место столкновения грузовых поездов вылетели спасатели. В районе железнодорожной ветки Улак-Эльга была сильная задымлённость, поэтому сотрудники высадились с вертолёта Ми-8. Сейчас они вместе с медиками добираются до места на автомобиле.

По прибытию спасатели сразу приступят к аварийно-спасательным работам. У них есть всё необходимое оборудование: два комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезы, бензопилы и ручные инструменты.

По предварительной информации, в результате аварии погибло два человека и ещё несколько пострадали.

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#происшествия

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Комментарии
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  • mashiner009

    mashiner009
    2 часа назад

    Собственники отмажутся , не первая смерть там . Сам работал там машинистом , на безопасность им теперь наплевать ..

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Как могли столкнуться? Стрелочник виноват?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    Трудно фото Российского поезда найти?

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