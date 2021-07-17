В Амурской области зарегистрировали 125 новых случаев COVID-19
Темп прироста за последние сутки – 0,5 %
В Приамурье выявили ещё 125 пациентов с коронавирусом. У 80 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (64 %), у 45 – в виде пневмонии (36 %). Два человека скончались, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 25 915 человек. На COVID-19 сделано 1 076 626 тестов, из них за последние сутки – 2 428, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.
Напомним, что вчера коронавирус подтвердился у 122 человек.
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