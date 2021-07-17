В Амурской области зарегистрировали 125 новых случаев COVID-19

С начала пандемии в регионе заболели 25 915 человек. На COVID-19 сделано 1 076 626 тестов, из них за последние сутки – 2 428, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Напомним, что вчера коронавирус подтвердился у 122 человек.