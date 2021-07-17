В Амурской области на сельскохозинвестпроекты выделили около 430 миллионов рублей

В области реализуются инвестпроекты по мясному и молочному скотоводству. Они способствуют повышению обеспеченности региона продукцией собственного производства. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов.

В селе Косицыно Тамбовского района строят молочную ферму на 600 голов. Проект ООО «Амурский партизан» увеличит производство молока в два раза. Сейчас на участке устраивают теплотрассу и водопровод. Рядом с существующей фермой появится коровник, санпропускник, родильное отделение и сенохранилище. На этот проект потратят 1,4 миллиарда рублей и три года. Новая ферма примет 40 новых рабочих и сможет производить 5,2 тысячи тонн молока в год, сообщает пресс-служба правительства области.

Кроме того, в Благовещенском районе модернизируют коровник на 400 голов. Инвестпроект по модернизации животноводческого комплекса «МилАНКа» уже к концу года увеличит производство молока почти в 1,5 раза.

В прошлом году ввели в эксплуатацию инвестпроект «Птицеферма «Новотроицкая» по содержанию родительского стада» с восьмью птичниками. Он производит до трёх тысяч тонн мяса птицы ежегодно. Также продолжаются работы по глубокой модернизации мощностей свиноводческого комплекса ООО «Агро-С.Е.В» на 25 тысяч свиней.

Помимо прочего, ООО «Приамурье» строит животноводческий комплекс на 600 голов крупного рогатого скота. Строительство завершат к концу 2021 года.

Проект компании АО «Луч» – один из крупнейших. Здесь планируют создать животноводческий комплекс на 2 400 голов. До конца года закончат родильное отделение, доильно-молочный блок и купят стадо.

В следующем году начнут реализацию инвестпроекта сельхозпредприятия «Димское». Минсельхоз прогнозирует прирост производства молока к 2025 году на 44 тысячи тонн или 31 % и производство мяса на пять тысяч тонн или 10 %.

— Порядка 430 миллионов рублей выделено из регионального бюджета для своевременной и качественной реализации инвестпроектов. Средства распределены по трем направлениям: удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов, стоимости приобретения племенного скота и стоимости оборудования. Реализация инвестиционных проектов позволит не только увеличить производство продукции животноводства, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру поселений, – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Напомним, что на завершение строительства «Трибуны Холл» в Благовещенске и создание железнодорожного парка в Свободном из федерального бюджета выделят более полутора миллиардов рублей. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.