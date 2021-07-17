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17июля
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сегодня, 17:14 4

В Амурской области столкнулись два поезда

Погибли два человека, ещё двое пострадали

В Амурской области столкнулись два поезда
Фото: Johannes Plenio/Unsplash

В Амурской области столкнулись два грузовых поезда. Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России, трагедия произошла на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак – Эльга.

По информации следствия, поезда сошлись лоб в лоб на путях необщего пользования. Двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, ищут свидетелей и устанавливают потерпевших.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    50 минут назад

    Беда. Не пойму только как поезда могут встречаться лоб в лоб? Или там неуправляемые пути...

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    30 минут назад

    Я думаю там партизаны действуют уже не первый случай )

  • Ольга1972

    Ольга1972
    15 минут назад

    Горе. Поезда ходят по рельсам, которые переводят.

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    а это разве не якутия? По информации следствия, поезда сошлись лоб в лоб на путях необщего пользования.подъездные пути на карьере скорее всего.диспетчер скорее всего накосячил

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