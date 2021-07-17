В Амурской области столкнулись два поезда

Фото: Johannes Plenio/Unsplash

В Амурской области столкнулись два грузовых поезда. Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России, трагедия произошла на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак – Эльга.

По информации следствия, поезда сошлись лоб в лоб на путях необщего пользования. Двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли. Сейчас следователи осматривают место происшествия, ищут свидетелей и устанавливают потерпевших.

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#происшествия #транспорт

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