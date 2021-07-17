На Олимпиаде в Токио у двух спортсменов нашли коронавирус

В Японии у двух спортсменов Олимпийских игр из Литвы и Израиля выявили коронавирус. Это четвертый и пятый случаи выявления коронавируса у иностранных спортсменов. Первые два случая зарегистрировали в команде из Уганды, третий – у спортсмена из Сербии.

Коронавирус выявили у литовского спортсмена, который вместе с командой сейчас на сборах в соседней с Токио префектуре Канагава, сообщает Киодо.

А у спортсмена из Израиля обнаружили коронавирус в аэропорту Ханэда, сообщает телеканал NHK.

Напомним, что Федерация бокса России объявила одиннадцать спортсменов, которые прошли отбор в Париже и завоевали право выступить на летней Олимпиаде в Токио. Среди боксёров в категории до 69 килограммов на летней Олимпиаде в Токио выступит Андрей Замковой, родившийся в 1987 году в Свободном.