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17июля
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сегодня, 17:00 1

На Олимпиаде в Токио у двух спортсменов нашли коронавирус

Это спортсмены из Израиля и Литвы

На Олимпиаде в Токио у двух спортсменов нашли коронавирус
Фото: РИА Новости

В Японии у двух спортсменов Олимпийских игр из Литвы и Израиля выявили коронавирус. Это четвертый и пятый случаи выявления коронавируса у иностранных спортсменов. Первые два случая зарегистрировали в команде из Уганды, третий – у спортсмена из Сербии.

Коронавирус выявили у литовского спортсмена, который вместе с командой сейчас на сборах в соседней с Токио префектуре Канагава, сообщает Киодо.

А у спортсмена из Израиля обнаружили коронавирус в аэропорту Ханэда, сообщает телеканал NHK.

Напомним, что Федерация бокса России объявила одиннадцать спортсменов, которые прошли отбор в Париже и завоевали право выступить на летней Олимпиаде в Токио. Среди боксёров в категории до 69 килограммов на летней Олимпиаде в Токио выступит Андрей Замковой, родившийся в 1987 году в Свободном.

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Кому нафиг нужна эта олимпиада при таких условиях проведения.

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