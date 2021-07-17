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17июля
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сегодня, 16:00 3

Председатель заксобрания Амурской области посетил центр управления регионом

Вячеслав Логинов познакомился с работой координационного центра

Председатель заксобрания Амурской области посетил центр управления регионом
Фото: pixabay.com

В пятницу, 16 июля, в центре управления регионом побывал Вячеслав Логинов. Председатель Заксобрания познакомился с работой координационного центра. Здесь с декабря 2020 года фиксируют и анализируют обращения амурчан в соцсетях.

Система мониторинга фиксирует сообщения и вопросы из соцсетей по ключевым словам. Обращения формируются в комплексную картину проблем – «Тепловую карту». Благодаря этому можно сразу увидеть проблемы и начать их решать, сообщает пресс-служба Заксобрания.

— Специалисты центра управления регионом первыми получают отклик от амурчан на проблемы. Эти данные могут помочь в подготовке законодательных инициатив, способствующих улучшению жизни в регионе, – отметил руководитель ЦУР Дмитрий Тупиков.

— Мы очень быстро цифровизируемся, поэтому надо как можно быстрее выстраивать работу по получению обратной связи через интернет. Ведь не все ходят в общественные приёмные и пишут официальные обращения главе региона, депутатам. Многие граждане сидят в интернете, их мнение тоже нужно учитывать и корректировать свою работу, – отметил Вячеслав Логинов.

Напомним, что в Тынде после жалоб в соцсетях уволили директора муниципального предприятия.

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#Дальний Восток #закон #областная власть

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    "Благодаря этому можно сразу увидеть проблемы и начать их решать, сообщает пресс-служба Заксобрания."

    И то верно!

    Если напрямую обращаться в профильное министерство или управление, то никто проблему не увидит и ничего не решит.

    Зато через посредника, всё легко и просто! )))

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 часа назад

    партийный контроль типа восстанавливают ) но все равно в турбулентности все опять надеюсь рухнет Слава Путину

  • OT

    OT
    11 минут назад

    Дак писали-же о проблеме выпадающих кирпичей из жилого дома.Вопрос подлежит контролю и жители сами как могут этот вопрос контролируют. Это нормально?

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