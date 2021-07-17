Председатель заксобрания Амурской области посетил центр управления регионом

В пятницу, 16 июля, в центре управления регионом побывал Вячеслав Логинов. Председатель Заксобрания познакомился с работой координационного центра. Здесь с декабря 2020 года фиксируют и анализируют обращения амурчан в соцсетях.

Система мониторинга фиксирует сообщения и вопросы из соцсетей по ключевым словам. Обращения формируются в комплексную картину проблем – «Тепловую карту». Благодаря этому можно сразу увидеть проблемы и начать их решать, сообщает пресс-служба Заксобрания.

— Специалисты центра управления регионом первыми получают отклик от амурчан на проблемы. Эти данные могут помочь в подготовке законодательных инициатив, способствующих улучшению жизни в регионе, – отметил руководитель ЦУР Дмитрий Тупиков.

— Мы очень быстро цифровизируемся, поэтому надо как можно быстрее выстраивать работу по получению обратной связи через интернет. Ведь не все ходят в общественные приёмные и пишут официальные обращения главе региона, депутатам. Многие граждане сидят в интернете, их мнение тоже нужно учитывать и корректировать свою работу, – отметил Вячеслав Логинов.

Напомним, что в Тынде после жалоб в соцсетях уволили директора муниципального предприятия.