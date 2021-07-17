Ярмарка выходного дня: в чём выгода?

Простота и понятность

Обстановка на уличном рынке довольно простая, многие торгуют прямо из автомобилей или прицепов, ценники написаны от руки. Однако у такой формы торговли есть неоспоримый плюс – в большинстве случаев, тот, кто продаёт вам товар, является либо руководителем предприятия, либо как минимум – участником процесса производства. По этой причине вы можете узнать об этой продукции практически всё, что захотите, что называется «из первых рук». За несколько минут разговора, пасечник из Архары успел рассказать о том, какой мёд лучше, о том, зачем нужны те или иные субпродукты, а также массу другой информации о своём бизнесе и продукции.

Также по причине местного происхождения продуктов ассортимент уличного рынка небогат – такие фрукты как манго не растут на амурской земле. В основном здесь представлены овощи: кабачки, помидоры, лук, морковь, капуста, перец, яйцо, и, конечно же, сейчас особенно актуальный сезонный товар – молодой картофель. Относительно немного продукции животноводства – мясо требует правильных условий хранения.

Комфорт и выбор

Атмосфера рядов под крышей торгового центра гораздо больше напоминает уже привычные благовещенцам супермаркеты. Наряду с продукцией амурских фермеров здесь продаётся морковь из КНР, картофель из Краснодарского края, Египта и Израиля. Воистину, неисповедимы пути продовольственной логистики.

Ключевое отличие в том, что о производителе товара здесь вы в большинстве случаев можете прочитать только на ценнике – даже если это произведено амурским фермером. Сотрудники магазина – это просто торговый персонал, они немногое могут рассказать о товаре, разве только сообщить, когда его привезли и как быстро он уходит.

Ассортимент здесь по понятным причинам шире – сказывается размах крупной торговой сети. Однако, разнообразие обманчиво. Большая часть экзотических продуктов не входят в наше ежедневное меню, и некоторые из них мы не покупали бы вообще, если бы они не попадались нам на глаза – это принцип устройства любой торговой сети.

Цены и не только

Так ли дёшевы продукты в фермерских рядах?

Молодой картофель на уличном рынке стоит от 100 до 150 рублей за килограмм, в то время как в торговом центре цена колеблется от 84 до 89 рублей. Рекорд ставит продукт из Израиля по цене 399 рублей за кило. Не учитывая ценник израильской картошки по цене экзотического фрукта, можно сказать, что на уличном рынке цена выше на 61 рубль за килограмм. За 89 рублей в торговом центре можно приобрести картофель из Краснодарского края, который, впрочем, ненамного ближе, чем упомянутый Израиль. Достаточно сказать, что оба эти региона удалены от Амурской области более чем на шесть тысяч километров.

Цена за помидоры на уличном рынке и под крышей примерно одинаковая, самые дорогие томаты снаружи стоят на 11 рублей дороже аналогичного продукта под крышей. Таким образом, нет решающе большой разницы, где именно приобретать этот продукт, только если вы не собираетесь приобретать его десятками килограммов.

Лук на улице стоит от 40 до 80 рублей, в то время как в торговом центре доходит до 79 рублей за килограмм. Морковь, которая продаётся в торговом центре, на 21 рубль дешевле, в то время как цена на капусту одинаковая.

Цена за сладких желтый перец различается также на 11 рублей по самой дорогой позиции в пользу крытого рынка.

Разница в цене на куриное яйцо гораздо больше: в крытом рынке цена составляет до 92 рублей за десяток, в то время как на улице до 200 рублей. Разница более чем в сто рублей объясняется тем, что крупные деревенские яйца с двумя желтками, как правило, превосходят по размеру отборные, с птицефабрики.

За что платим?

Таким образом, понятно, что в супермаркете цены в целом несколько ниже. В этом нет ничего удивительного, если знать, как работают крупные ритейлеры с оптовыми закупками и соответствующими скидками. Так или иначе, в фермерском труде издержки всегда будут выше.

Очевидным достоинством палаточного рынка является то, что в случае с уличным рынком можете узнать о продаваемой продукции всё что угодно, а за качество своего продукта сам производитель отчитывается вам лично.

Стоят ли подобные достоинства приведённой разницы в цене, каждый решает лично сам для себя.