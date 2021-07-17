В Амурской области сгорит более 1 200 литров алкоголя

В Приамурье с начала 2021 года конфисковали 1352 бутылки алкоголя. Всего уничтожат более 1 200 литров пива, водки, коньяка, вина и контрафакта, сообщает правительство области.

— Вся изъятая продукция – результат реагирования специалистов министерства на жалобы граждан, – подчеркнула замминистра экономразвития и внешних связей области Татьяна Величко.

Недобросовестным предпринимателям за нарушение грозит штраф. Для должностных лиц и ИП это от 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалификация от 2 до 3 лет. Для юридических лиц административное наказание предусмотрено в размере 20% от совокупной выручки за предыдущий год с минимальным штрафом в 3 миллиона рублей.

Напомним, что в начале июля в Благовещенске нашли склад спиртосодержащей продукции с поддельными акцизными маркам.