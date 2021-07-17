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17июля
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сегодня, 15:25 0

В Амурской области сгорит более 1 200 литров алкоголя

Контрафакт изъяли специалисты минэкономразвития и передали в Росспиртпром

В Амурской области сгорит более 1 200 литров алкоголя
Фото: amurobl.ru

В Приамурье с начала 2021 года конфисковали 1352 бутылки алкоголя. Всего уничтожат более 1 200 литров пива, водки, коньяка, вина и контрафакта, сообщает правительство области.

— Вся изъятая продукция – результат реагирования специалистов министерства на жалобы граждан, – подчеркнула замминистра экономразвития и внешних связей области Татьяна Величко.

Недобросовестным предпринимателям за нарушение грозит штраф. Для должностных лиц и ИП это от 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалификация от 2 до 3 лет. Для юридических лиц административное наказание предусмотрено в размере 20% от совокупной выручки за предыдущий год с минимальным штрафом в 3 миллиона рублей.

Напомним, что в начале июля в Благовещенске нашли склад спиртосодержащей продукции с поддельными акцизными маркам.

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#работа #суды

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