В Свободном обновят заброшенный парк железнодорожников

В Свободном отремонтируют заброшенный парк железнодорожников. Горожане обратились за помощью к Юрию Трутневу. А недавно Минвостокразвития выделил деньги на ремонт парка. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил глава Свободного Владимир Константинов.

— Пока мы занимались проектом городского парка, многие просили, чтобы привели в порядок и заброшенный парк железнодорожников. Я этом вопросе всегда был солидарен с горожанами и с момента моего переезда в Свободный мечтал о благоустройстве парка, – отметил Владимир Константинов.

Он также уточнил, что спонсорскую помощь ждали и от крупных компаний, и от федеральных властей.

— В предпоследний раз, когда в Амурской области работал полдпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, мы передали фото текущего состояния территории и документы с примерными расчётами. А сегодня Минвостокразвития сообщило, что дополнительно из федерального бюджета на развитие Амурской области будет выделено 1,5 миллиарда рублей. Этим деньги пойдут на завершение строительства «Трибуна Холла» в Благовещенске и на реконструкцию парка железнодорожников в Свободном, – говорит глава Свободного.