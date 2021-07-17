В Амурской области будет держаться жара

18 июля отмечаются несколько интересных праздников – день создания органов государственного пожарного надзора, день идеальной семьи и даже день без купальников. В общем, очень жаркие праздники. Погода порадует Амурскую область солнцем – самое время купаться!

В Сковородине ясно и жарко. Ночью температура составит +16°C… +18°C, днём +28°C… +29°C. Скорость ветра 1-4 метра в секунду. Утром ветер северный, восточный, вечером – юго-восточный. Дороги сухие, видимость отличная.

В Тынде также ясно и солнечно, без осадков. Ночью +14°C… +16°C, днём до +28°C. Практически безветренно, штиль.

В Шимановске будет жаркий день и теплая ночь. Ночью +18°C, днём температурный максимум +30°C. Ветер 1-3 метра в секунду, до обеда –северный, северо-западный, после – юго-восточный, восточный. В 12:00 наблюдается высокий ультрафиолетовый индекс, запаситесь солнцезащитным кремом и очками.

В Свободном безоблачно и солнечно, без осадков. Ночью +17°C… +19°C, днём +25°C…+27°C. При небольшом ветре, днём возможно усиление ветра до 8 метров в секунду. Ветер в течение дня северо-западный, западный.

Аномально тепло в Белогорске ночью. Температура достигнет +17°C… +21°C. Любителей звёздного порадует и чистое небо. Днём также безоблачно, солнечно, до +28°C. При небольшом, лёгком ветерке после обеда возможно усиление 4-8 метров в секунду, с порывами. Ветер северный, северо-западный. Днём – высокий ультрафиолетовый индекс. Не пренебрегайте средствами защиты от солнца.

Ночью в Зее облачно, но тепло – до +18°C. Днём +25°C… +28°C, ясно и солнечно. Ночью и утром практически безветренно, вечером – 2-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду, северо-западный, западный.

В Завитинске ночью +20°C… +23°C, днём +24°C… +27°C. В целом, ясно и солнечно, но в обед недолгое время будет пасмурно. Ночью и утром небольшой ветер, к вечере – 4-9 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. В основном, ветер северо-западный. Днём – высокий ультрафиолетовый индекс. Не пренебрегайте головными уборами, есть риск солнечных ожогов и ударов.

В Архаре и Райчихинске без осадков, очень солнечно и жарко. Ночью +20°C… +23°C, днём до +29°C. Ветра практически нет, но к вечеру северо-западный ветер усилится до 8 метров в секунду. В обед солнце обладает высоким ультрафиолетовым индексом. Обезопасьте себя и своих родных от солнца.

Областная столице встретит раннее тёплое утро в облаках. Ночью +21°C… +22°C. Но уже к моменту, когда большая часть благовещенцев начнёт просыпаться, будет ясно и солнечно. Днём до +29°C. Ветер небольшой – 2-3 метра секунду, с порывами до 7 метров в секунду. В основном, северо-западный. Дорогие сухие, видимость отличная – а это повод отправиться купаться. Но помните о высоком ультрафиолетовом индексе днём и постарайтесь не сгореть!

Давление 746-748 миллиметров ртутного столба.

Влажность днём – 38-64%.

Долгота дня – 15 часов 55 минут. Солнце взойдёт в 04:38, а зайдёт в 20:33. Луна растёт и уже демонстрирует половину диска. Восход луны – 12:36, заход в 23:58.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.