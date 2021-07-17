В Амурской области снова подтапливает Норск

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Селемджинском районе Амурской области вышла из берегов река Альдикон. Как сообщает прессс-лужба областного правительства, это произошло из-за обильных дождей. Река подтопила 27 приусадебных участков, ещё к 22 участкам подошла вода.

Отсутствует транспортное сообщение на третьем километре автодороги «Экимчан-Златоустовск», на 21, 14 и 57 километрах дороги «Экимчан-Стойба» дорожники приступили к восстановлению проезда.

По информации главы Селемджинского района Мухамеда Бекова, угрозы подтопления жилых домов нет, уровень воды в реке Альдикон начал опускаться.

— Жителям подтопленных в 2019 году домов были выданы деньги на покупку нового жилья. Кто-то купил и уехал, но есть и такие, которые остались жить в аварийных домах. В настоящее время жилые дома не подтоплены. Водой размыто только четыре отрезка дорог и приусадебные участки, – сообщил глава района.