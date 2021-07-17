Бурейская ГЭС начала сбросы воды

На Бурейской ГЭС начались хослостые сбросы. Как сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, это сделано в связи с неблагоприятными прогнозами притока в водохранилище.

На станции установлен расход до 6000 ± 300 кубических метров в секунду. Подтопление населённых пунктов и объектов инфраструктуры не прогнозируется.

За прошедшие сутки уровень воды на реке Бурее у села Малиновка поднялся на 190 сантиметров за сутки и составил 530 сантиметров. На реке Амур ниже по течению ожидается дополнительный подъем до 50 сантиметров.