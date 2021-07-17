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17июля
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сегодня, 13:35 0

Бурейская ГЭС начала сбросы воды

Угрозы подтопления населённых пунктов нет

Бурейская ГЭС начала сбросы воды

На Бурейской ГЭС начались хослостые сбросы. Как сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, это сделано в связи с неблагоприятными прогнозами притока в водохранилище.

На станции установлен расход до 6000 ± 300 кубических метров в секунду. Подтопление населённых пунктов и объектов инфраструктуры не прогнозируется.

За прошедшие сутки уровень воды на реке Бурее у села Малиновка поднялся на 190 сантиметров за сутки и составил 530 сантиметров. На реке Амур ниже по течению ожидается дополнительный подъем до 50 сантиметров.

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#большая вода #МЧС

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