Жильцы дома с аварийным фасадом в Благовещенске просят прокуратуру разобраться в их деле

На данный момент все необходимые работы по демонтажу разрушающегося фасада проведены. Но подрядчику, выполнившему работы с привлечением альпинистов, отказываются выплатить деньги за работу.

В июле 2020 году суд утвердил проектную документацию по капитальному ремонту с привлечением стороннего подрядчика. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области несколько раз пытался оспорить данное решение, нарушая судебное требование к немедленному исполнению решения о капитальном ремонте. В декабре 2020 года был объявлен аукцион на проведение необходимых работ, но, как говорят собственники жилья, с нарушением. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области использовал проектную документацию 2019 года, а не 2020 года с пройденной государственной экспертизой. Изменения фонд вносить отказался. На аукцион заявился лишь один подрядчик.

Как говорят жители, это связано с заниженной стоимостью необходимых работ. Тем не менее, в начале 2021 года контракт на проведение ремонтных работ был заключён. Уже в феврале подрядчик приступил к выполнению. Самым большим этап стал демонтаж облицовочного кирпича мо всего фасада 15-этажного дома. Подрядчик принял решение привлекать альпинистов, а не ставить леса, как было заявлено в проектной документации. Инициатива была согласована с фондом, изменения были внесены и в проектную документацию, и в контракт.

К началу июля 2021 года альпинисты вручную с использованием пневматических отбойных молотков демонтировали весь облицовочный кирпич. Сумма работ составила почти четыре миллиона рублей. Но оплачивать проведённые работы фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области отказался и вручил подрядчику уведомление о расторжении обязательств, ссылаясь на изменение в проект, которые были внесены. Жильцы многоквартирного дома обратились в прокуратуру Амурской области с требованием провести проверку. Также собственники публично принесли извинения подрядчику в своём инстаграм-аккаунте.