Жильцы дома с аварийным фасадом в Благовещенске просят прокуратуру разобраться в их деле
Подрядчику, выполнившему демонтаж облицовочного кирпича, отказываются платить
Бюрократические баталии вокруг многоквартирного дома по адресу улице Зейская, 295 никак не утихают. Напомним, после постройки фасад дома начал разрушаться. Облицовочный кирпич падал и угрожал здоровью и жизни жителей. И вот – новый скандал.
На данный момент все необходимые работы по демонтажу разрушающегося фасада проведены. Но подрядчику, выполнившему работы с привлечением альпинистов, отказываются выплатить деньги за работу.
В июле 2020 году суд утвердил проектную документацию по капитальному ремонту с привлечением стороннего подрядчика. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области несколько раз пытался оспорить данное решение, нарушая судебное требование к немедленному исполнению решения о капитальном ремонте. В декабре 2020 года был объявлен аукцион на проведение необходимых работ, но, как говорят собственники жилья, с нарушением. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области использовал проектную документацию 2019 года, а не 2020 года с пройденной государственной экспертизой. Изменения фонд вносить отказался. На аукцион заявился лишь один подрядчик.
Как говорят жители, это связано с заниженной стоимостью необходимых работ. Тем не менее, в начале 2021 года контракт на проведение ремонтных работ был заключён. Уже в феврале подрядчик приступил к выполнению. Самым большим этап стал демонтаж облицовочного кирпича мо всего фасада 15-этажного дома. Подрядчик принял решение привлекать альпинистов, а не ставить леса, как было заявлено в проектной документации. Инициатива была согласована с фондом, изменения были внесены и в проектную документацию, и в контракт.
К началу июля 2021 года альпинисты вручную с использованием пневматических отбойных молотков демонтировали весь облицовочный кирпич. Сумма работ составила почти четыре миллиона рублей. Но оплачивать проведённые работы фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области отказался и вручил подрядчику уведомление о расторжении обязательств, ссылаясь на изменение в проект, которые были внесены. Жильцы многоквартирного дома обратились в прокуратуру Амурской области с требованием провести проверку. Также собственники публично принесли извинения подрядчику в своём инстаграм-аккаунте.
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