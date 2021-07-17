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17июля
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сегодня, 12:25 0

Амурскую область заволокло дымом из Якутии

На территории области пожаров нет

Амурскую область заволокло дымом из Якутии
Фото: @evgen198522222222

Многие жители Амурской области пожаловались на запах дыма в воздухе. Особенно при этом досталось северным районам региона. При этом, по информации амурского центра ГЗ и ПБ, пожаров и термоточек на территории Приамурья нет.

— По данным региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы, из-за северо-западного ветра на территорию Приамурья сместился дым от природных пожаров с соседнего региона. На территории Якутии на сегодняшний день зарегистрировано более 150 термоточек, площадь возгорания природных пожаров – более миллиона гектар, – сообщили в ведомстве.

Напомним, на территории республики пылают 134 лесных пожара общей площадью более 858 тысяч гектаров. Ещё девять пожаров площадью более 29 тысяч гектаров зафиксированы в заповеднике «Олёкминский» и природном парке «Ленские столбы». Также горят 650 гектаров земли иных категорий.

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#Дальний Восток #пожары

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