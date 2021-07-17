В сёлах Завитинского района появилось уличное освещение

Благодаря федеральной поддержке в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий - – в селе Преображеновка Завитинского района установили освещение на двух улицах и сделали подсветку детской площадки и дома культуры. Общая сумма работ составила 1,3 миллиона рублей.

В течение четырёх лет Преображеновский сельсовет подавал заявки на участие в программе. В этом году муниципалитет впервые получил федеральные средства. В данной программе также участвуют и другие сёла Завитинского района: Албазинка, Антоновка, Белый Яр, Болдыревка, Ивановка, Подоловка и Успеновка. Муниципалитеты делают уличное освещение, а также благоустраивают территории – строят спортивные и детскую площадки.

В прошлом году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» многие сельские территории сделали жизнь населения лучше. Так, в селе Томское Серышевского района облагородили памятник, посвящённый 100-летию со дня основания села. В селе Тавричанка этого же района появилась игровая детская площадка. В сёлах разных районов открылись спортивные площадки с тренажёрами и площадками для отдельных видов спорта.

Федеральные и областные средства вкладывались и в сельскую рекреационную инфраструктуру – скверы, площади, детские площадки. В селе Крестовоздвиженка Константиновского района обновили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Программа позволяет качественно улучшить жизнь жителей сельских территорий и создаёт новые возможности для подрастающего поколения.

— Реализация госпрограммы позволяет комплексно подходить к решению актуальных проблем сельских территорий, тем самым создавая условия для комфортного проживания населения. Проекты финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным трудовым участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от его стоимости, а значит, будут относиться к объектам бережно. На благоустройство сел по госпрограмме в этом году выделено более 92,8 миллионов рублей из всех бюджетов. Реализация госпрограммы в прошлом году показала свою высокую эффективность. Всего было реализовано 13 общественно значимых проектов в 13 селах, – сказал глава области Василий Орлов.