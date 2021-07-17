В Хэйхэ начали штрафовать за переход дороги на красный свет
Власти китайского города всерьёз взялись за наведение порядка на дорогах
В соседнем Хэйхэ начали штрафовать за переход дороги на красный свет. Как сообщает инстаграм-паблик @china_heihe, нарушение теперь грозит штрафом в 20 юаней или предупреждением.
На большинстве перекрёстков города уже не один год действует система видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения правил движения водителями. Теперь полиция взялась и за других нарушителей: велосипедистов и пешеходов.
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