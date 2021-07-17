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17июля
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сегодня, 11:45 0

В Свободненском районе утонул мужчина

Водолазы нашли тело погибшего

В Свободненском районе утонул мужчина
Фото: пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ

В Свободненсокм районе нашли утонувшего амурчанина. Как сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ, мужчина пропал в районе дамбы возле села Загорная Селитьба.

Водолазы областного поисково-спасательного отряда из Свободного обнаружили тело мужчины 1991 года рождения в 15 метрах от берега на глубине около трёх метров.

За прошедшую неделю в водоёмах Бурейского, Мазановского, Свободненского районов, Благовещенска и Свободного утонули шесть человек.

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#происшествия

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