В Свободненском районе утонул мужчина

Фото: пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ

В Свободненсокм районе нашли утонувшего амурчанина. Как сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ, мужчина пропал в районе дамбы возле села Загорная Селитьба.

Водолазы областного поисково-спасательного отряда из Свободного обнаружили тело мужчины 1991 года рождения в 15 метрах от берега на глубине около трёх метров.

За прошедшую неделю в водоёмах Бурейского, Мазановского, Свободненского районов, Благовещенска и Свободного утонули шесть человек.