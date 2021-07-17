В Свободненском районе утонул мужчина
Водолазы нашли тело погибшего
В Свободненсокм районе нашли утонувшего амурчанина. Как сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ, мужчина пропал в районе дамбы возле села Загорная Селитьба.
Водолазы областного поисково-спасательного отряда из Свободного обнаружили тело мужчины 1991 года рождения в 15 метрах от берега на глубине около трёх метров.
За прошедшую неделю в водоёмах Бурейского, Мазановского, Свободненского районов, Благовещенска и Свободного утонули шесть человек.
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