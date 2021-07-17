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Самолёт с 18 пассажирами на борту разбился под Томском

В аварии никто серьёзно не пострадал, двое госпитализированы

Самолёт с 18 пассажирами на борту разбился под Томском
Фото: tass.ru

16 июня, в пятницу, под Томском совершил жёсткую посадку самолёт Ан-28 с 18 пассажирами на борту. Происшествие произошло в Бакчарском районе. Погибших нет, двух человек, пилота и пассажира, госпитализировали.

Известно, что пассажирский самолёт после вылета из города Кедровый пропал с радаров. Он направлялся в Томск. По данным Росавиации, аварийный маяк сработал в 12:27 по московскому времени в 160 километрах от города Колпашево. Следственный комитет предоставил иную информацию – о 70 километрах от города отправления.

Как бы то ни было, в 14:36 по Москве место посадки было обнаружено. Официально причины не озвучены, но среди возможных – ошибка пилотирования и отказ двигателя. Самолёт принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), перед полётом он был технически исправен.

Сообщалось о четырёх членах экипажа и 15 пассажирах на борту, среди которых двое детей. На борту оказалось 18 человек, все были эвакуированы вертолётом. Серьёзных травм никто не получил, лишь командир корабля сломал ногу.

По факту жёсткой посадки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», пишет ТАСС.

Это уже второе происшествие с авиацией внутренних линий. 6 июля при крушении на Камчатке Ан-26 погибли все 28 человек, находившиеся на борту.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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