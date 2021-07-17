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С понедельника в центральной части Благовещенска отключат горячую воду

На благовещенской ТЭЦ продолжается подготовка тепловых сетей к холодам

С понедельника в центральной части Благовещенска отключат горячую воду
Фото: Пресс-служба АО "ДГК"

С 8:00 понедельника 19 июля будет приостановлена подача горячей воды жителям центральной части города от улицы Комсомольской до улицы 50-летия Октября между улицами Ленина и Горького. Услуга возобновится в 20 часов 30 июля.

В настоящий момент завершён ремонт участка тепломагистрали № 1 Центрального района. Специалисты цеха тепловых сетей ТЭЦ уже начали подключение потребителей по улице Нагорной, переулку Угловому, в районе детской больницы, городской больницы № 1, центральной части города от улицы Комсомольской до улицы Больничной между улицами Ленина и Горького. Подача горячей воды возобновится в 22:00 16 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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