С начала недели в Амурской области утонуло шесть человек

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В водоёмах Бурейского, Мазановского, Свободненского районов, Благовещенска и Свободного с начала текущей недели утонули шесть человек, сообщает пресс-служба регионального центра ГЗ и ПБ.

Вчера водолазы исследовали дно реки в районе села Белоярово Мазановского района, где предположительно утонула женщина 1985 года рождения. Специалисты, несмотря на сильное течение и повышенный уровень Зеи, осмотрели 500 квадратных метров дна, однако поиски результатов не дали.

Сегодня спасатели из Свободного отправились на поиски предположительно утонувшего мужчины 1991 года рождения. Происшествие случилось сегодня на искусственной дамбе в селе Загородная Селитьба.

В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила поведения на воде. Нельзя возле водоёмов оставлять детей одних. При отдыхе возле воды настоятельно не рекомендуется употреблять алкоголь.