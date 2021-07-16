Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 0

В Амурской области обнаружено 122 новых случая COVID-19

Двое пациентов скончались в минувшие сутки

В Амурской области обнаружено 122 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 52 человека, двое умерли.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 38 – в виде пневмонии.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 790 человек: из них 23 970 выздоровели, 321 скончался.

Темп прироста заболеваний за последние сутки составил 0,5 %. Показатель заболеваемости составляет 3 298,60 на 100 тысяч населения.

Просмотров всего: 258

#COVID 19

распечатать


Общество 2

В Амурской области снова будут проверять ночные клубы и развлекательные центры
Коронавирус 13

На территории Амурской области сложилась крайне напряжённая эпидемиологическая ситуация
Коронавирус

В Амурской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием перевели в режим изоляции
Коронавирус

В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь