В Амурской области обнаружено 122 новых случая COVID-19

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 38 – в виде пневмонии.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 790 человек: из них 23 970 выздоровели, 321 скончался.

Темп прироста заболеваний за последние сутки составил 0,5 %. Показатель заболеваемости составляет 3 298,60 на 100 тысяч населения.