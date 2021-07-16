В Амурской области обнаружено 122 новых случая COVID-19
Двое пациентов скончались в минувшие сутки
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 52 человека, двое умерли.
По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 38 – в виде пневмонии.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 790 человек: из них 23 970 выздоровели, 321 скончался.
Темп прироста заболеваний за последние сутки составил 0,5 %. Показатель заболеваемости составляет 3 298,60 на 100 тысяч населения.
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