В Амурской области снова будут проверять ночные клубы и развлекательные центры

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, начиная с сегодняшнего дня – с 16 июля – будут проводиться проверки ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров на предмет соблюдения масочного режима, режима работы, дезинфекции. За последние две недели сотрудниками полиции и управления по делам ГОЧС составлен 41 протокол за несоблюдение «антиковидных» мер.

Глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова заявила, что необходимо обратить внимание на рынки ВДНХ и ГСТК, торговые центры, в которые съезжается население со всей области.

В настоящее время в Приамурье возобновлены санитарные обработки по заявкам учреждений. ГОЧС и подразделения ГСТК еженедельно проводят дезинфекцию набережной реки Амур, общественных детских, тренажёрных и спортивных площадок. Силами 110 жилищных организаций проводится усиленная обработка мест общего пользования и контактных зон в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих хлорсодержащих препаратов. Усилен контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических требований в учреждениях образования, культуры и спорта.

— За период с 1 по 15 июля мы увеличили число проверок по соблюдению режимов работы, масочного режима, проведения дезинфекционных мероприятий в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организациях транспорта, общественных местах – это автовокзал, ж/д вокзал, общественный транспорт. В еженедельном режиме было проверено 299 предприятий потребительского рынка, 145 автобусов, – резюмировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.