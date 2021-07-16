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16июля
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сегодня, 17:28 2

В Амурской области снова будут проверять ночные клубы и развлекательные центры

Роспотребнадзор просит усилить контроль за ВДНХ и ГСТК

В Амурской области снова будут проверять ночные клубы и развлекательные центры
Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, начиная с сегодняшнего дня – с 16 июля – будут проводиться проверки ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров на предмет соблюдения масочного режима, режима работы, дезинфекции. За последние две недели сотрудниками полиции и управления по делам ГОЧС составлен 41 протокол за несоблюдение «антиковидных» мер.

Глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова заявила, что необходимо обратить внимание на рынки ВДНХ и ГСТК, торговые центры, в которые съезжается население со всей области.

В настоящее время в Приамурье возобновлены санитарные обработки по заявкам учреждений. ГОЧС и подразделения ГСТК еженедельно проводят дезинфекцию набережной реки Амур, общественных детских, тренажёрных и спортивных площадок. Силами 110 жилищных организаций проводится усиленная обработка мест общего пользования и контактных зон в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих хлорсодержащих препаратов. Усилен контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических требований в учреждениях образования, культуры и спорта.

— За период с 1 по 15 июля мы увеличили число проверок по соблюдению режимов работы, масочного режима, проведения дезинфекционных мероприятий в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организациях транспорта, общественных местах – это автовокзал, ж/д вокзал, общественный транспорт. В еженедельном режиме было проверено 299 предприятий потребительского рынка, 145 автобусов, – резюмировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#COVID 19 #городская власть #мэрия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 часа назад

    "усиленная обработка мест общего пользования и контактных зон в многоквартирных домах". Наверное проводится во всех МКД, кроме моего)

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Пусть проверят также лиц той же азиатской нациопальности разезжающих по области с китайскими дынями арбузамиэ В той же Срелнебелой, к ПРимеру, торгует с утра до вечера узбекский товарищ с драненькой машины, товар на земле вокруг машины , на самом ни тебе маски, ни кассового аппарата. и ничего. никто не проверяет. ни штрафует. И .кстати .цены на те же к примеру арбузы не хилые.

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