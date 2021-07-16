Больше 400 пострадавших от паводка амурчан получили выплаты

Фото: Амур.инфо

Жители Амурской области, пострадавшие от паводка 2021 года уже начали получать выплаты из резервного фонда правительства России. На сегодняшний день материальная помощь уже перечислена более чем 400 амурчанам.

Выплаты получают жители шести муниципальных образований:

город Благовещенск;

Благовещенский район;

Шимановский район;

Свободненский район;

Магдагачинский район;

Сковородинский район.

Всего из резервного фонда правительства России на помощь амурским подтопленцам направили 18 миллионов рублей.

В амурском правительстве рассказали, что единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 409 человек. В том числе 153 человека получили выплату за утрату жизненно необходимого имущества (по 50 тысяч рублей за частичную утрату и по 100 тысяч рублей за полную утрату).

— Кроме выплат из федерального бюджета пострадавшие граждане также могут получить по 30 тысяч рублей за​ подтопленное домовладение, ​если вода зашла в дом выше пола, и по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего, проживающего в подтопленном домовладении. Данные выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда Амурской области. Подать заявление на данные выплаты нужно также в органы местного самоуправления, – рассказала Галина Шёлкова, заместитель министра социальной защиты населения Амурской области.