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16июля
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сегодня, 18:34 0

Футбольная команда «Благовещенск» вошла в тройку лидеров

Подведены итоги 7-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги

Футбольная команда «Благовещенск» вошла в тройку лидеров
Фото: администрация г. Благовещенска

Футбольная команда «Благовещенск» Детской спортшколы № 3 заняла второе место в турнирной таблице по итогам 7-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Первенство удерживают футболисты из Владивостока. Как сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска, наша команда одержала победу в 6 матчах, забив в общей сложности 18 мячей и пропустив три.

Завтра, 17 июля, в рамках 8 тура ФК «Благовещенск» сыграет во Владивостоке с местной командой «КСШОР». Матч пройдет на стадионе «Динамо».

— В следующую субботу играем на Сахалине. Эти две игры – во Владивостоке и на Сахалине – как раз будут определяющими. Я думаю, в тройке лидеров будем, это железно, – рассказал директор Детской спортшколы № 3 Владимир Сергеев.

За путевку в финал первенства России борются 10 команд из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Южно-Сахалинска, Якутска, Петропавловска-Камчатского и Белогорска.

Вторая амурская команда – «Белогорец» не поднимается выше последней строчки турнирной таблицы, пропустив 34 мяча и забив только 1.

Первый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги завершится в октябре: в совокупности команды сыграют 18 туров и 90 матчей.

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#спорт #футбол

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