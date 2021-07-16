В Амурской области в субботу будет солнечно

В Приамурье в субботу, 17 июля, продолжится жара за 30°C. По всей области преимущественно северо-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду.

В Сковородине ясно, вечером гроза. Температура ночью составит +15°C, днём до +27°C. Ветер северо-западный, 3-10 метров в секунду.

В Тынде ясно, днём облачно, гроза. Утром +15°C, днём до +25°C. Ветер северо-западный, западный 3-7 метров в секунду.

В Шимановске ясно. Температура ночью +17°C… +20°C, днём до +27°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

В Свободном, Зее, Райчихинске, Завитинске и Белогорске ясно. Ночью температура +17°C… +22°C, днём до +28°C. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В Архаре сразу после полуночи гроза, утром пасмурно, днём ясно. Температура в течение суток +22°C… +29°C. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В Благовещенске в течение всего дня солнечно и жарко. Ночью до +22°C, днём до +29°C. Ветер в течение 3-7 метров в секунду, преимущественно северо-западный и северный.

Давление достигнет 746-748 миллиметров ртутного столба. Утром воздух влажный, до 81 %, а днём влажность спадёт до 42 %.

Долгота дня составит 15 часов 55 минут. Солнце взойдёт в 4:38, закатом можно полюбоваться в 20:33. Луна растущая.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.