В Шимановске установят новые аттракционы

15 июля в рамках рабочей поездки председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав Логинов вместе с мэром Шимановска осмотрел самые значимые городские стройки, в числе которых городской парк культуры и отдыха, находящийся на реконструкции.

Парк в Шимановске был демонтирован 20 лет назад из-за подвижных грунтов и технологических недочётов. В советское время в парке работали разнообразные качели, карусели, автодром, танцевальная площадка и даже колесо обозрения.

Сейчас в городе реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой на обновление парка было получено 10,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Большая часть потрачена на покупку и установку аттракционов.

На данный момент в парке ведутся работы по подготовке фундамента под аттракционы. Установка карусели «Поляна», автодрома с бамперными машинками, барьерного бассейна с электроприводными лодочками и тира планируется на август.

«В прошлом году в Шимановске также реконструировали центральный стадион «Локомотив», расположенный по соседству с парком. После завершения всех работ получится единый спортивно-развлекательный комплекс. Жители города, которые участвовали в голосовании по проектам «Городской среды» и определили именно парк объектом двухэтапного благоустройства, на мой взгляд, приняли очень логичное и верное решение», – отметил Вячеслав Логинов.

Также на территории парка планируется возведение административного здания для посетителей и озеленение территории. Помимо этого, в Шимановске продолжат развитие «Сказочного городка», который создан по той же программе в 2019 году в первом микрорайоне города. На детской площадке появится безопасное покрытие и скейт-зона.

Амурские парламентарии в конце 2020 года выделили дополнительную субсидию из областного бюджета для малых городов, среди которых Шимановск, Белогорск, Тында, Зея, Циолковский, Прогресс и Райчихинск.