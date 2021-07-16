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16июля
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сегодня, 16:40 3

На территории Амурской области сложилась крайне напряжённая эпидемиологическая ситуация

Суточный прирост заболевших COVID-19 превышает среднероссийский показатель

На территории Амурской области сложилась крайне напряжённая эпидемиологическая ситуация
Фото: depositphotos.com

Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала об эпидемиологической ситуации на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

— За последние две недели в целом по области количество заболевших увеличилось практически в два раза – зарегистрировали около 1 500 случаев коронавирусной инфекции, – сообщила Ольга Курганова.

Максимальные темпы прироста – в Благовещенске (79 %), Свободном (86 %) и Белогорске (30 %).

По словам главы амурского Роспотребнадзора В основном болеют люди невакцинированные или те, кто не прошёл полный курс вакцинации. Из числа людей привитых болеет примерно 2 %.

Почти 35 % заболевших – это люди 30-49 лет, 42 % – дети от 7 до 17 лет. Согласно факторному анализу, у 62 % заболевших инфицирование произошло при посещении торговых центров, 25,3 % – в общественном транспорте и 12,5 % – на объектах общественного питания.

В связи с этим контроль за действующими ограничениями по коронавирусной инфекции в Благовещенске должен быть усилен, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    39 минут назад

    Дайте статистику сколько из заболевших привиты

  • Кроненберг

    Кроненберг
    22 минуты назад

    было 10 человек-стало 110-Курганову в отставку

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    12 минут назад

    Как сказала зампред Рябинина, смертность по региону можно уменьшить только с помощью волонтёров. Ну капец, дОжили! А зачем тогда нужны зампред по социалке, министр здравоохранения и тот же директор фонда ОМС? Одной Кургановой без помощи вышеперечиленных трудно справиться с ситуацией. А от них помощи никакой.

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