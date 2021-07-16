В Амурской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием перевели в режим изоляции

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В пятницу, 16 июля, оперативный штаб по контролю распространения коронавирусной инфекции в Амурской области принял решении о введении режима изоляции в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов.

— Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции оперативный штаб принял решение о переводе в режим изоляции в 14-дневные смены стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, – сообщают в пресс-службе правительства.

Изменения коснутся более чем двух тысяч человек. Режим изоляции вводится в следующих учреждениях:

Райчихинский дом-интернат;

Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

Белогорский психоневрологический интернат;

Благовещенский дом-интернат;

Мухинский психоневрологический интернат;

Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий;

пансионат «Приозёрье»;

Благовещенский СДОП «Ветеран»;

Усть-Ивановский психоневрологический интернат.

Кроме того, оздоровительно-профилактическое отделение пансионата «Приозёрье» временно приостановит свою работу.