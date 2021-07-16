Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:12 0

В Амурской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием перевели в режим изоляции

Изменения коснутся учреждений, где проживают пожилые амурчане и инвалиды

В Амурской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием перевели в режим изоляции
Фото: pixabay.com

В пятницу, 16 июля, оперативный штаб по контролю распространения коронавирусной инфекции в Амурской области принял решении о введении режима изоляции в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов.

— Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции оперативный штаб принял решение о переводе в режим изоляции в 14-дневные смены стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, – сообщают в пресс-службе правительства.

Изменения коснутся более чем двух тысяч человек. Режим изоляции вводится в следующих учреждениях:

  • Райчихинский дом-интернат;
  • Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • Белогорский психоневрологический интернат;
  • Благовещенский дом-интернат;
  • Мухинский психоневрологический интернат;
  • Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий;
  • пансионат «Приозёрье»;
  • Благовещенский СДОП «Ветеран»;
  • Усть-Ивановский психоневрологический интернат.

Кроме того, оздоровительно-профилактическое отделение пансионата «Приозёрье» временно приостановит свою работу.

Просмотров всего: 112

#COVID 19 #областная власть #соцзащита

распечатать


Коронавирус 3

На территории Амурской области сложилась крайне напряжённая эпидемиологическая ситуация
Власть 3

Выборы в России пройдут в течение трёх дней
Коронавирус

В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19
Общество 1

В Благовещенске волонтёры работают с заболевшими COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь