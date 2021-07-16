В Германии из-за наводнений погибли почти 60 человек и более тысячи пропали без вести

Дороги и мосты к некоторым населённым пунктам размыло. В пяти районах в земле Северный Рейн – Вестфалия идёт эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек, а в округе Рейн-Эрфт объявили ЧС.

Только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг утром проводилось более тысячи спасательных операций, сообщила администрация округа.

— Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна, – подчеркнули власти.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и высказала слова поддержки родственникам пропавших без вести.