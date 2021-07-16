Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:46 0

Сегодня исполнилось 20 лет договору о дружбе между Россией и Китаем

Договор был рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия

Сегодня исполнилось 20 лет договору о дружбе между Россией и Китаем
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года. Договор был рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия на 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерение отказаться от соглашения.

Изначально предполагалось, что в феврале 2022 года договор будет автоматически продлён на очередной пятилетний период, но президенты двух стран объявили о продлении этого договора раньше.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня 2021 года провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что отношения России и Китая достигли беспрецедентных высот. По его словам, стороны успешно развивают военное сотрудничество, «не направленное против третьих государств». С таким заявлением он выступил к 20-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Совершенствуется транспортная инфраструктура на российско-китайской границе. Завершено сооружение первого трансграничного автодорожного моста через Амур близ городов Благовещенск и Хэйхэ, почти готов железнодорожный мостовой переход в районе Нижнеленинское – Тунцзян. Сообща развиваем международные транзитные коридоры, связывающие Азию с Европой», – сообщил Сергей Лавров в интервью «Российской газете» и газете «Жэньминь жибао».

Просмотров всего: 22

#Китай

распечатать


Общество 5

В Амурскую область возобновились поставки овощей и фруктов из Китая
Общество

В Благовещенске возле самого российского берега заметили лодку с гражданами КНР
Общество 7

Более 20 тонн российского лазурника растопыренного импортировали в Хэйхэ с начала года
В России и мире

Житель Китая нашёл похищенного сына после 24 лет поисков
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь