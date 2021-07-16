Сегодня исполнилось 20 лет договору о дружбе между Россией и Китаем

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Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года. Договор был рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия на 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерение отказаться от соглашения.

Изначально предполагалось, что в феврале 2022 года договор будет автоматически продлён на очередной пятилетний период, но президенты двух стран объявили о продлении этого договора раньше.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня 2021 года провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что отношения России и Китая достигли беспрецедентных высот. По его словам, стороны успешно развивают военное сотрудничество, «не направленное против третьих государств». С таким заявлением он выступил к 20-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Совершенствуется транспортная инфраструктура на российско-китайской границе. Завершено сооружение первого трансграничного автодорожного моста через Амур близ городов Благовещенск и Хэйхэ, почти готов железнодорожный мостовой переход в районе Нижнеленинское – Тунцзян. Сообща развиваем международные транзитные коридоры, связывающие Азию с Европой», – сообщил Сергей Лавров в интервью «Российской газете» и газете «Жэньминь жибао».