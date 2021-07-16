Модельер Джемал Махмудов сжёг платье Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова примерила на себя новый элегантный образ в шоу модельера Джемала Махмудова. Но перед этим балерине пришлось избавиться от старых нарядов, которые, по словам дизайнера, не подходили своей хозяйке.

Махмудов заявил в шоу, что нужно исполнить мечту Ксении Собчак и сжечь платье Анастасии. Волочкова удивилась словам модельера и отметила, что, если у Собчак это главная мечта, то она «самый несчастный человек на земле». При этом себя балерина назвала счастливой, потому что легко может отправить своё платье в огонь.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак конфликтуют уже много лет. Ходят слухи, что когда-то звёзды не поделили состоятельного ухажёра Вячеслава Лейбмана.