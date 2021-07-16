Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 0

Модельер Джемал Махмудов сжёг платье Анастасии Волочковой

Джемал Махмудов и Анастасия Волочкова исполнили мечту Ксении Собчак

Модельер Джемал Махмудов сжёг платье Анастасии Волочковой
Фото: vseprozvezd.ru

Анастасия Волочкова стала героиней шоу модельера Джемала Махмудова. Перед тем, как примерить новый образ, балерине пришлось избавиться от старых нарядов. Вместе с модельером они сожгли её платье, пишет «СтарХит».

Анастасия Волочкова примерила на себя новый элегантный образ в шоу модельера Джемала Махмудова. Но перед этим балерине пришлось избавиться от старых нарядов, которые, по словам дизайнера, не подходили своей хозяйке.

Махмудов заявил в шоу, что нужно исполнить мечту Ксении Собчак и сжечь платье Анастасии. Волочкова удивилась словам модельера и отметила, что, если у Собчак это главная мечта, то она «самый несчастный человек на земле». При этом себя балерина назвала счастливой, потому что легко может отправить своё платье в огонь.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак конфликтуют уже много лет. Ходят слухи, что когда-то звёзды не поделили состоятельного ухажёра Вячеслава Лейбмана.

Просмотров всего: 112

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 2

Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, чью квартиру пытались взломать коллекторы
В России и мире

Катя Гордон рассказала о конфликте с Ксенией Собчак
В России и мире

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что уже два года лечится от депрессии

Общество 5

Музыкант и актёр Пётр Мамонов умер в возрасте 70 лет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь