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16июля
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сегодня, 16:35 3

Выборы в России пройдут в течение трёх дней

В сентябре амурчане будут голосовать за депутатов Госдумы и заксобрания

Выборы в России пройдут в течение трёх дней
Фото: Амур.инфо

В июне 2021 года Владимир Путин подписал указ, по которому единый день голосования назначался на 19 сентября. Но в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой было принято решение о том, что голосование будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.

В пресс-службе амурского правительства рассказали, что жители региона в сентябре смогут отдать свои голоса за депутатов Госдумы и регионального заксобрания, а также за местных глав и депутатов. Всего в сентябре завершится 69 предвыборных кампаний.

Чтобы выборы прошли честно и без нарушений, на избирательных участках будут работать наблюдатели.

— В Амурской области мы обучили более 2,5 тысячи наблюдателей. На избирательных участках по всей области они будут представлять общественность региона и партии, – рассказал Максим Ермаков, замруководителя общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании в области.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    34 минуты назад

    Народ за идиотов держат! Люди приходите голосовать только в последний день как бы вас не гнали ваши работодатели, только так можно хоть немного попытаться минимизировать фальсиффикации на этих псевдо выборах

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    33 минуты назад

    ночами тоже наблюдатели будут сидеть и охранять?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 минут назад

    нагло подтасуют выборы

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