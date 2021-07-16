Выборы в России пройдут в течение трёх дней
В сентябре амурчане будут голосовать за депутатов Госдумы и заксобрания
В июне 2021 года Владимир Путин подписал указ, по которому единый день голосования назначался на 19 сентября. Но в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой было принято решение о том, что голосование будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.
В пресс-службе амурского правительства рассказали, что жители региона в сентябре смогут отдать свои голоса за депутатов Госдумы и регионального заксобрания, а также за местных глав и депутатов. Всего в сентябре завершится 69 предвыборных кампаний.
Чтобы выборы прошли честно и без нарушений, на избирательных участках будут работать наблюдатели.
— В Амурской области мы обучили более 2,5 тысячи наблюдателей. На избирательных участках по всей области они будут представлять общественность региона и партии, – рассказал Максим Ермаков, замруководителя общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании в области.
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