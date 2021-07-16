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16июля
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сегодня, 16:21 0

В Амурской области задержали четырёх мужчин, перевозивших наркотики

Оба случая произошли за одну ночь в Марково

В Амурской области задержали четырёх мужчин, перевозивших наркотики
Фото: pixabay.com

В прошлую пятницу, 9 июля, на выезде из села Марково был остановлен автомобиль «Toyota» с тремя мужчинами, которые ехали со стороны Михайловки. Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, при осмотре машины в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с 17-ю килограммами дикорастущей конопли.

В эту же ночь, на одной из просёлочных дорог всё того же Марково сотрудники погрануправления остановили мотоцикл, которым управлял 31-летний житель Благовещенска. Водителя пришлось задержать – у мужчины обнаружили рюкзак, доверху набитый коноплёй: вес «урожая» составил более двух килограммов.

Наркособирателей задержала полиция.

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#Благрайон #криминал #происшествия

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