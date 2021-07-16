В России стали появляться мошеннические сайты, обещающие выплаты на детей

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Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE, рассказал РИА Новости, что это первый подобный всплеск мошеннической активности с марта. Тогда зафиксировали 87 фейковых сайтов.

— Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления, – рассказал эксперт.

Евгений Волошин рассказал, что мошенники чаще всего пользуются двумя схемами: первая подразумевает, что жертва сама введёт данные карты на сайте и мошенники оттуда переведут деньги. Вторая схема подразумевает оплату жертвой комиссии, налога или каких-либо услуг.

— Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит, – объяснил он.

Напомним, что оформить выплату в 10 тысяч рублей на детей можно только через личный кабинет на сайте госуслуг или через ближайшее отделение пенсионного фонда.