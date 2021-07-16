В России стали появляться мошеннические сайты, обещающие выплаты на детей
Всплеск активности у мошенников эксперты связывают с выплатами на школьников
Эксперты зафиксировали появление порядка 170 фейковых сайтов, обещающих выплаты на детей. Эксперты связывают всплеск такой активности мошенников с началом сбора заявлений на «школьные» выплаты детям в возрасте от 6 до 18 лет.
Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE, рассказал РИА Новости, что это первый подобный всплеск мошеннической активности с марта. Тогда зафиксировали 87 фейковых сайтов.
— Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления, – рассказал эксперт.
Евгений Волошин рассказал, что мошенники чаще всего пользуются двумя схемами: первая подразумевает, что жертва сама введёт данные карты на сайте и мошенники оттуда переведут деньги. Вторая схема подразумевает оплату жертвой комиссии, налога или каких-либо услуг.
— Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит, – объяснил он.
Напомним, что оформить выплату в 10 тысяч рублей на детей можно только через личный кабинет на сайте госуслуг или через ближайшее отделение пенсионного фонда.
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