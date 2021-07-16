Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, чью квартиру пытались взломать коллекторы
Пригожин считает, что 32-летний сын сам должен решать свои проблемы
Недавно в квартиру сына Пригожина пытались проникнуть сотрудники микрофинансовой организации. Адвокат Дмитрия утверждает, что это было совершенно незаконно. При этом продюсер отказался помогать взрослому сыну, сообщает «Пятый канал».
Первая семья Иосифа Пригожина переживает сложный период. Бывшую супругу, тёщу и дочь продюсера выселили из квартиры из-за финансовых махинаций со стороны аферистов. А теперь проблемы начались и у сына Дмитрия. Недавно его квартиру в Москве пытались вскрыть сотрудники микрофинансовой организации. При этом их действия были незаконными.
В интервью Иосиф Пригожин рассказал, что не видит смысла решать проблемы 32-летнего сына. По его словам, Дмитрий уже взрослый человек и должен разбираться со всем самостоятельно.
Дмитрий Пригожин уже нанял хорошего адвоката. Юрист Виталий Бородин сообщил, что после заявления в полицию с ситуацией вокруг «рейдерского захвата» квартиры уже разбираются правоохранители.
По его словам, злоумышленники пытались проникнуть в квартиру Дмитрия Пригожина и серьёзно повредили дверь. Бородин заявил, что ущерб от этого составляет 28 тысяч рублей. Он ожидает, что все виновные получат по заслугам.
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