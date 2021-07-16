Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, чью квартиру пытались взломать коллекторы

Первая семья Иосифа Пригожина переживает сложный период. Бывшую супругу, тёщу и дочь продюсера выселили из квартиры из-за финансовых махинаций со стороны аферистов. А теперь проблемы начались и у сына Дмитрия. Недавно его квартиру в Москве пытались вскрыть сотрудники микрофинансовой организации. При этом их действия были незаконными.

В интервью Иосиф Пригожин рассказал, что не видит смысла решать проблемы 32-летнего сына. По его словам, Дмитрий уже взрослый человек и должен разбираться со всем самостоятельно.

Дмитрий Пригожин уже нанял хорошего адвоката. Юрист Виталий Бородин сообщил, что после заявления в полицию с ситуацией вокруг «рейдерского захвата» квартиры уже разбираются правоохранители.

По его словам, злоумышленники пытались проникнуть в квартиру Дмитрия Пригожина и серьёзно повредили дверь. Бородин заявил, что ущерб от этого составляет 28 тысяч рублей. Он ожидает, что все виновные получат по заслугам.