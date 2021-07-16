В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19

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Вчера, 15 июля, специалисты провели рейд в одном из торговых центров Благовещенска, в котором находятся пять детских игровых комнат. Нарушений проверяющие не выявили, сообщает городская администрация.

Подобные рейды будут проводиться в областной столице каждый день. Полицейские и представители городского управления по развитию потребительского рынка и услуг будут проверять соблюдение масочного режима и санитарную безопасность.

Напомним, что с 15 июля в Амурской области ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, в регионе временно приостановили работу детских игровых комнат и развлекательных центров, танцевальных площадок и караоке.