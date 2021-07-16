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16июля
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сегодня, 15:24 0

В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19

Проверили пять заведений

В Благовещенске проверили, работают ли детские игровые комнаты во время введённых ограничений из-за COVID-19
Фото: www.admblag.ru

Вчера, 15 июля, специалисты провели рейд в одном из торговых центров Благовещенска, в котором находятся пять детских игровых комнат. Нарушений проверяющие не выявили, сообщает городская администрация.

Подобные рейды будут проводиться в областной столице каждый день. Полицейские и представители городского управления по развитию потребительского рынка и услуг будут проверять соблюдение масочного режима и санитарную безопасность.

Напомним, что с 15 июля в Амурской области ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, в регионе временно приостановили работу детских игровых комнат и развлекательных центров, танцевальных площадок и караоке.

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#COVID 19 #городская власть

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