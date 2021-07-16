90 населённых пунктов Амурской области проверят на африканскую чуму свиней
Исследования проводятся после выявления инфекции в селе Грибовка
В селе Грибовка Архаринского района выявлен случай заражения животных на личном подсобном хозяйстве АЧС. В рамках борьбы с этим инфекционным заболеванием специалисты управления ветеринарии в шести близлежащих муниципалитетах будут брать анализы у свиней как на частных подворьях, так и в сельхозпредприятиях.
— На сегодняшний день первоочередные ветеринарные мероприятия в Грибовке завершены. Временный круглосуточный пост будет снят. По новым ветеринарным правилам карантин по АЧС в очаге заболевания устанавливается на 30 дней. Он будет снят в августе, после повторной дезинфекции населённого пункта, – рассказал Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.
Он добавил, что в соответствии с новыми правилами в зону наблюдения попадают все населённые пункты в радиусе 100 километров от места вспышки заболевания. Животные в обозначенной зоне должны быть обследованы на африканскую чуму свиней.
— Это необходимо для мониторинга циркуляции вируса, – пояснил Сергей Самохвалов.
Под наблюдение попало 90 населённых пунктов:
- в Михайловском районе – 8;
- в Бурейском районе – 21;
- в Завитинском районе – 16;
- в Архаринском районе – 43;
- Прогресс;
- Райчихинск.
В амурском ветуправлении заверили, что исследования на африканскую чуму свиней совершенно безопасно для самих животных.
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