В Благовещенске волонтёры работают с заболевшими COVID-19

Благовещенские волонтёры стали участниками акции «Молодёжь помогает». Около 40 человек вошли в корпус добровольцев, 16 из них работают ежедневно. Добровольные помощники взяли на себя часть обязанностей медицинского персонала и работают с заболевшими COVID-19, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

— Они работают в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00. Круг обязанностей волонтёров – это работа в регистратуре, с документами, обзвон пациентов, которые находятся на самоизоляции, заполнение электронных журналов пациентов с коронавирусной инфекцией, оказание помощи медперсоналу, – прокомментировал начальник отдела по делам молодёжи городской администрации Александр Екжанов.

Те, кто хотят присоединиться к добровольцам, могут обратиться в центр «Выбор» по номеру телефона: 66 23 26.