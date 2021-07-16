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16июля
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сегодня, 15:10 1

В Благовещенске волонтёры работают с заболевшими COVID-19

Добровольные помощники выполняют часть обязанностей медицинского персонала поликлиник

В Благовещенске волонтёры работают с заболевшими COVID-19
Фото: pixabay.com

Благовещенские волонтёры стали участниками акции «Молодёжь помогает». Около 40 человек вошли в корпус добровольцев, 16 из них работают ежедневно. Добровольные помощники взяли на себя часть обязанностей медицинского персонала и работают с заболевшими COVID-19, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

— Они работают в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00. Круг обязанностей волонтёров – это работа в регистратуре, с документами, обзвон пациентов, которые находятся на самоизоляции, заполнение электронных журналов пациентов с коронавирусной инфекцией, оказание помощи медперсоналу, – прокомментировал начальник отдела по делам молодёжи городской администрации Александр Екжанов.

Те, кто хотят присоединиться к добровольцам, могут обратиться в центр «Выбор» по номеру телефона: 66 23 26.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    А самоизоляция еще существует? уже даже контактных не слышно, чтобы отслеживали.

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