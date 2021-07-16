Отдельные дорожки и ограничение скорости до 15 километров в час ожидают любителей электросамокатов

Участившиеся дорожно-транспортные происшествия с водителями электросамокатов и отсутствие правил под них стали причиной обсуждения ограничений на уровне Совета Федерации. В качестве предложений – ограничение скорости до 30 километров в час на отдельных дорожках, при отсутствии выделенной полосы – ограничение до 15 километров в час.

С инициативой выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. Проект предполагает планирование дорожной инфраструктуры и выделение двух полос движения – для велосипедов и для средств индивидуальной мобильности. На таких дорожках можно будет развивать скорость до 30 километров в час. Также Васильев отметил, что необходимо внести поправки в действующее законодательство.

— Далеко не везде можно будет расширить новые дорожки как минимум на две полосы, не нарушив при этом ландшафтные особенности территорий и проходимость автомобильных дорог. Поэтому следует подходить к данной проблеме комплексно, то есть рассматривать автодороги, дополнительные дорожки и тротуары как единое целое, чтобы не выбивались новые транспортные артерии из общего ландшафта города, – рассказал Васильев ТАСС.

Предложения связаны в первую очередь с неутешительной статистикой: число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200 процентов и составило 112. В авариях погибло два человека, травмировано 119 человек. Статус электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности в России до сих пор не определён. В сравнении, в мире существует практика ограничения скорости электросамокатов до 25 километров в час. При этом у данного транспорта должен быть государственный номер, а управляющий им человек должен быть в шлеме.