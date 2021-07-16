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сегодня, 14:17 0

Катя Гордон рассказала о конфликте с Ксенией Собчак

Гордон высказала своё отношение к Собчак

Катя Гордон рассказала о конфликте с Ксенией Собчак
Фото: rolld.ru

Конфликт между Ксенией Собчак и Катей Гордон произошёл более двенадцати лет назад. Тогда адвокат и телеведущая поругались в эфире радио «Маяк». Недавно Екатерина рассказала о своём отношении к Собчак, сообщает радио «Комсомольская правда».

В интервью для YouTube-шоу «Детали» Гордон рассказала, что на момент инцидента она работала на радио «Маяк». Но после конфликта с Собчак её неожиданно уволили. Она считала, что это произошло не без помощи Ксении, но при личной встрече телеведущая это отрицала.

Затем между Гордон и Собчак на некоторое время наступил мир. Ксения даже взяла у Екатерины интервью. Но вскоре их дороги всё равно разошлись.

По словам адвоката, в какой-то момент Собчак начала делать непорядочные, по её мнению, вещи. После этого Екатерина уже не смогла относиться к ней нормально.

Гордон считает Ксению умным и талантливым человеком, но считает, что «она служит силам зла». По её мнению, Собчак надо «воцерковить и поставить в угол на горох».

Екатерина утверждает, что конфликты ей не интересны даже ради пиара. Она и без этого считает себя весьма востребованным специалистом.

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#СМИ #шоу-бизнес

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