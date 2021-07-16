Катя Гордон рассказала о конфликте с Ксенией Собчак

В интервью для YouTube-шоу «Детали» Гордон рассказала, что на момент инцидента она работала на радио «Маяк». Но после конфликта с Собчак её неожиданно уволили. Она считала, что это произошло не без помощи Ксении, но при личной встрече телеведущая это отрицала.

Затем между Гордон и Собчак на некоторое время наступил мир. Ксения даже взяла у Екатерины интервью. Но вскоре их дороги всё равно разошлись.

По словам адвоката, в какой-то момент Собчак начала делать непорядочные, по её мнению, вещи. После этого Екатерина уже не смогла относиться к ней нормально.

Гордон считает Ксению умным и талантливым человеком, но считает, что «она служит силам зла». По её мнению, Собчак надо «воцерковить и поставить в угол на горох».

Екатерина утверждает, что конфликты ей не интересны даже ради пиара. Она и без этого считает себя весьма востребованным специалистом.