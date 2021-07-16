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16июля
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сегодня, 14:40 0

В Амурской области откроются два пункта длительного размещения для пострадавших от паводка

В общей сложности они рассчитаны на 80 человек

В Амурской области откроются два пункта длительного размещения для пострадавших от паводка
Фото: www.amurobl.ru

В Приамурье скоро откроются пункты длительного размещения для граждан, чьи дома пострадали из-за июньского паводка. Помещения для амурчан готовит министерство имущественных отношений, сообщает региональное правительство.

Один из пунктов на 57 человек будет располагаться в Благовещенске, в общежитии Амурского аграрного колледжа. Второй – в Маховой Пади, в общежитии регионального центра спортивной подготовки, он рассчитан на 23 человека.

Министр имущественных отношений региона Сергей Олиферов отметил, что все работы по подготовке к заселению постараются завершить в начале следующей недели. Сейчас специалисты проводят в помещениях косметический ремонт. Также идёт закупка мебели, постельного белья и всего необходимого для амурчан, которые туда заселятся.

— Данную работу необходимо провести быстро и качественно. Людям, которые на сегодняшний день еще остаются в пунктах временного размещения, идти некуда – их дома пострадали серьезно, жить в них нельзя. Всех людей, потерявших при паводке дома, обязательно обеспечим жильем, вопрос выплат пострадавшим – в приоритете. Но в то время, пока жители области ждут выплаты и подбирают себе новые дома, им необходимо обеспечить достойные условия для жизни, – прокомментировал губернатор области Василий Орлов.

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#большая вода #областная власть

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